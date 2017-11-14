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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:00:40م
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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات بالذخيرة الحية في خربة الطويل جنوب نابلس
[14/نوفمبر/2017]
نابلس- سبأ:
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة خربة الطويل جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، عن عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في عقربا يوسف ديرية، قوله: إن قوات الاحتلال أبلغت الأهالي شفويا بعدم الخروج من منازلهم في الخربة؛ بهدف إجراء تدريبات عسكرية تتضمن تدريبات بالمدفعية الثقيلة.

وأشار ديرية إلى أن قوات الاحتلال لم تبلغ الأهالي بالمدة التي ستستمر فيها التدريبات.. مشيرا إلى أنها تجري تدريبات بالذخيرة الحية بين منازل المواطنين، خاصة في ساعات الليل.

وأكد أن قوات الاحتلال تجري باستمرار تدريبات عسكرية في الخربة وتدمر الأراضي الزراعية؛ بهدف إجبار الأهالي على الرحيل وترك أراضيهم.

سبأ
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