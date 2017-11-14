محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تربية المحويت تدين استمرار استهداف العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية المحويت-سبأ:

أدان مكتب التربية بمحافظة المحويت استمرار العدوان السعودي الامريكي الغاشم واستهدافة للمدارس والمنشآت التعليمية والتربوية والاغلاق الكامل للمنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية.



وأشار بيان صادر عن مكتب التربية والتعليم بالمحويت أن الاعمال الإجرامية الجبانة التي يقدم عليها العدوان يوميا ومنها قصف المدارس والمنشئات التعليمية وقتل الطلاب والطالبات الابرياء يعكس مدى إنحطاط وحقارة العدو وحقده الدفين على شعبنا اليمني العظيم ومستقبله.



مبيناً أن العدوان استهدف أكثر من الفين و527 مدرسة و60 مكتب تربية خلال الفترة الماضية وتسبب في تعطيل العملية التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات بسبب استمرار الحصار وقطع المرتبات كما تسبب في قتل المئات من الطلاب والطالبات والكوادر التربوية .



واكد البيان ان استهداف المدارس والمنشآت التعليمية جرائم حرب بشعة منافية للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية التي تصون العلم والمدرسة والمعلم والطالب .



وطالب البيان جميع دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية التضامن مع شعبنا اليمني وتجريم استهداف المنشآت الخدمية و المدارس والمنشئات التعليمية وقتل الطلاب والطالبات والتربويين الابرياء.



مؤكدا استمرار جميع المدارس بمديريات المحافظه باقامة الوقفات الاحتجاجيه تنديدا باغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وضرب المنشآت التعليمية والمدارس.





سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ