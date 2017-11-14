محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة استراتيجية جامعة صنعاء 2018 - 2025 في ورشة عمل بصنعاء صنعاء- سبأ :

أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي علی ضرورة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجامعة صنعاء للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتوفير بيئة تعليم عالي تحقق معايير الجودة وخدمات بحثية متميزة .





واشار الدكتور الشامي في ورشة " مناقشة وإقرار استراتيجية جامعة صنعاء 2018 - 2025 م " التي نظمتها اليوم الجامعة بمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الی أهمية مناقشة الرؤی والرسالة والقيم والاهداف للاستراتيجية واقرارها للوصول الی الريادة والتميز في الاداء وجودة المخرجات، وتعزيز العمل الجماعي والتفكير الابداعي لمعالجة كثير من المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد .



ولفت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الی اهمية مواكبة التطورات المعرفية الجارية في العالم من خلال ايجاد برامج وتخصصات نوعية تلبي احتياجات السوق .. مؤكدا علی اهمية أن يكون للجامعة دور في هذه المرحلة لمواجهة العدوان والحصار المفروض وتقديم حلول ابداعية لمشاكل البلد المختلفة.



من جانبه اشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير الی اهمية الاستراتيجية لمواكبة عملية التطوير في ايجاد مساقات علمية وتخصصات نوعية تمكن من خلق الابداع والابتكار وبما يحقق الجودة العالية في العملية التعليمية ونوعية المخرجات .



وأكد رئيس جامعة صنعاء ان استراتيجية 2018 - 2025 ستكون تنفيذية تتبنی قضايا المجتمع والارتقاء بمستوی الأداء في جميع الجوانب الأدارية والأكاديمية للوصول الی افضل المخرجات .. منوها بأن الجامعة تسعی خلال المرحلة القادمة الی ان تكون لها مكانة عالية علی المستوی المحلي والأقليمي خصوصا وان معظم الكوادر الذين يعملون في عدد من الجامعات الوطنية والاقليمية من خريجي جامعة صنعاء ولهم دور بارز في تطوير وتحديث تلك الجامعات .



وفي الورشة التي شارك فيها وكيلا وزارة التعليم العالي لقطاع المؤسسات الدكتور يحيی الهادي وقطاع التخطيط الدكتور عبد العزيز الشعيبي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم استعرض الوكيل المساعد لقطاع النتخطيط بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القدمي غايات واهداف الاستراتيجية المنبثقة من الرؤية والرسالة والقانون العام للجامعات اليمنية .



واشار الی ان الاستراتيجية تهدف الی رفع الكفاءة الداخلية والخارجية في اداء الجامعة المؤسسي المبني علی القيم والتخطيط الاستراتيجي، والريادة الوطنية في التعليم والتعلم القائم علی المعايير الملبية لاحتياجات التنمية الشاملة اضافة الی التنمية الشاملة لموارد الجامعة البشرية والمالية من خلال بناء قدرات الجامعة ودعم وتشجيع البحث العلمي وتعزيز الفاعلية المجتمعية للجامعة وتفعيل علاقة الشراكة الوطنية والدولية .



كما تطرقت الورشة الی عرض الرؤية والرسالة والقيم للاستراتيجية ومناقشتها واقرارها بشكل نهائي، و استعراض اهداف الجامعات اليمنية المنبثقة من القانون العام للجامعات، اضافة الی استعراض نتائج التحليل البيئي ومناقشة الغايات واهداف الاستراتيجية ومناقشتها واثرائها بالملاحظات والمقترحات.





سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ