ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:26:30م
رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
أدى اليمين القانونية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي.
الشمالية تدين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في مناورات مع سول
دانت كوريا الشمالية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في تدريبات مع كوريا الجنوبية، معتبرة أن وجودها يؤجج التوتر الذي يمكن أن يؤدي الى حرب نووية.
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
تقدمت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر الخارقة في قائمة تتضمن أسرع 500 نظام إلكتروني في العالم.
المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
آخر الأخبار:
تربية المحويت تدين استمرار استهداف العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية
مناقشة استراتيجية جامعة صنعاء 2018 - 2025 في ورشة عمل بصنعاء
تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في إب
وقفة احتجاجية بمديرية بني مطر تندد بإستمرار العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة استراتيجية جامعة صنعاء 2018 - 2025 في ورشة عمل بصنعاء
[14/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ :
أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي علی ضرورة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجامعة صنعاء للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتوفير بيئة تعليم عالي تحقق معايير الجودة وخدمات بحثية متميزة .



واشار الدكتور الشامي في ورشة " مناقشة وإقرار استراتيجية جامعة صنعاء 2018 - 2025 م " التي نظمتها اليوم الجامعة بمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الی أهمية مناقشة الرؤی والرسالة والقيم والاهداف للاستراتيجية واقرارها للوصول الی الريادة والتميز في الاداء وجودة المخرجات، وتعزيز العمل الجماعي والتفكير الابداعي لمعالجة كثير من المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد .

ولفت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الی اهمية مواكبة التطورات المعرفية الجارية في العالم من خلال ايجاد برامج وتخصصات نوعية تلبي احتياجات السوق .. مؤكدا علی اهمية أن يكون للجامعة دور في هذه المرحلة لمواجهة العدوان والحصار المفروض وتقديم حلول ابداعية لمشاكل البلد المختلفة.

من جانبه اشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير الی اهمية الاستراتيجية لمواكبة عملية التطوير في ايجاد مساقات علمية وتخصصات نوعية تمكن من خلق الابداع والابتكار وبما يحقق الجودة العالية في العملية التعليمية ونوعية المخرجات .

وأكد رئيس جامعة صنعاء ان استراتيجية 2018 - 2025 ستكون تنفيذية تتبنی قضايا المجتمع والارتقاء بمستوی الأداء في جميع الجوانب الأدارية والأكاديمية للوصول الی افضل المخرجات .. منوها بأن الجامعة تسعی خلال المرحلة القادمة الی ان تكون لها مكانة عالية علی المستوی المحلي والأقليمي خصوصا وان معظم الكوادر الذين يعملون في عدد من الجامعات الوطنية والاقليمية من خريجي جامعة صنعاء ولهم دور بارز في تطوير وتحديث تلك الجامعات .

وفي الورشة التي شارك فيها وكيلا وزارة التعليم العالي لقطاع المؤسسات الدكتور يحيی الهادي وقطاع التخطيط الدكتور عبد العزيز الشعيبي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم استعرض الوكيل المساعد لقطاع النتخطيط بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القدمي غايات واهداف الاستراتيجية المنبثقة من الرؤية والرسالة والقانون العام للجامعات اليمنية .

واشار الی ان الاستراتيجية تهدف الی رفع الكفاءة الداخلية والخارجية في اداء الجامعة المؤسسي المبني علی القيم والتخطيط الاستراتيجي، والريادة الوطنية في التعليم والتعلم القائم علی المعايير الملبية لاحتياجات التنمية الشاملة اضافة الی التنمية الشاملة لموارد الجامعة البشرية والمالية من خلال بناء قدرات الجامعة ودعم وتشجيع البحث العلمي وتعزيز الفاعلية المجتمعية للجامعة وتفعيل علاقة الشراكة الوطنية والدولية .

كما تطرقت الورشة الی عرض الرؤية والرسالة والقيم للاستراتيجية ومناقشتها واقرارها بشكل نهائي، و استعراض اهداف الجامعات اليمنية المنبثقة من القانون العام للجامعات، اضافة الی استعراض نتائج التحليل البيئي ومناقشة الغايات واهداف الاستراتيجية ومناقشتها واثرائها بالملاحظات والمقترحات.


سبأ
  المزيد من (محلي)
تربية المحويت تدين استمرار استهداف العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية
تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في إب
وقفة احتجاجية بمديرية بني مطر تندد بإستمرار العدوان
هيئة الطيران : تدمير جهاز الإرشاد الملاحي يوقف رحلات المساعدات الإنسانية
رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
النائب العام ماجد الدربابي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
طيران العدوان يستهدف مرتزقته في تعز
طيران العدوان يستهدف مطار الحديدة الدولي
طيران العدوان يدمر الجهاز الملاحي لإرشاد الطائرات بمطار صنعاء
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليتين عسكريتين بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
هيئة الطيران : تدمير جهاز الإرشاد الملاحي يوقف رحلات المساعدات الإنسانية
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مرتزقته في تعز
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مطار الحديدة الدولي
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يدمر الجهاز الملاحي لإرشاد الطائرات بمطار صنعاء
[14/نوفمبر/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي رفع الحصار عن الموانئ اليمنية
[14/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by