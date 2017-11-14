محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في إب صنعاء -سبأ:

دشنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن اليوم مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا بمحافظة إب الممول ضمن مشاريع العشر الأواخر بالتعاون مع Q8ping " متبرعي ليلة 25 رمضان " بإقامة ورشة تعريفية بالمشروع وأهدافه ومراحله المختلفة .



في افتتاح الورشة أكدت مديرة مكتب الجمعية معالي العسعوسي أن محافظة إب تحظى بالاهتمام وتخصص لها الجمعية نسبة كبيرة من مشاريعها باعتبارها من المحافظات ذات الكثافة السكانية وتوافدت إليها الأسر النازحة من مختلف مناطق اليمن بسبب الأوضاع في البلاد .



وأشارت إلى الصعوبات الجمّة التي يعاني منها النظام الصحي باليمن والضغوط الكبيرة التي سببها تفشي وباء الكوليرا على المرافق الصحية والقطاعات الخدمية عموماً ، ما استدعى تدخل العون المباشر لتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي للحد من انتشار الوباء .



وأوضحت العسعوسي أن تدخلات العون المباشر في محافظة إب يستفيد منها 67 ألفاً و 619 مستفيداً و تتضمن دعم المرافق الصحية للتعامل مع الوباء وتدريب العاملين الصحيين ومنحهم الحوافز الشهرية طيلة فترة تنفيذ المشروع وكذا تأهيل مصادر مياه الشرب وتدريب لجان المستفيدين .



وتطرقت إلى تقارير المنظمات الدولية حول الوضع الوبائي للكوليرا في محافظة إب حيث يبلغ عدد حالات الاشتباه 65 ألفاً و 895 حالة ، و الوفيات 282 حالة .



وأعربت مديرة مكتب العون المباشر عن الشكر للسلطة المحلية لتقديمها التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وكذا الشركاء المحليين لمساهمتهم في تنفيذ أنشطة المشروع في المديريات والقرى المستهدفة .



من جهته أشار منسق مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا لدى العون المباشر أيمن الشهاري أن المشروع يتضمن جانبين المياه و الصحة .

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمياه ستقوم العون المباشر بتأهيل خمسة مصادر لمياه الشرب في المديريات المستهدفة تتضمن توريد وحدات ضخ وتوسعة وتأهيل شبكة المياه وبناء خزانات تجميعية بالتعاون مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف و المؤسسة اليمنية للتنمية والاستجابة .



وذكر أن عدد المستفيدين في مجال المياه يبلغ نحو 25 ألف مستفيداً ، بالإضافة إلى أنه سيرافق عملية تأهيل مصادر المياه تدريب لجان المستفيدين لتشغيل وحدات الضخ وتنفيذ أنشطة التوعية في مجال الصحة العامة وضمان الحصول على المياه النقية والصالحة للشرب.



وفيما يخص الأنشطة الصحية التي سيتم تنفيذها لفت الشهاري إلى أنه سيتم دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وزوايا الإرواء في خمسة مراكز صحية هي " ذي يهبور ، بيت فاتق ، بيت حلبوب ، بيت الأشول ، سوادة " في مديرية السدة .



وبيّن أنه سيتم تزويد تلك المراكز بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالرعاية الصحية الأولية بمكوناتها المتمثلة في الرعاية الصحية للأم والطفل ، تحصين الأطفال ضد الأمراض القاتلة ، التغذية ، الترصد الوبائي والتثقيف الصحي .



ونوه بأنه سيكون في كل مركز من المراكز الخمسة زاوية إرواء لاستقبال ومعالجة حالات الإسهالات الحادة ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من البرامج الصحية يبلغ 42 ألفاً و 619 مستفيداً .



إلى ذلك بدأت العون المباشر اليوم تدريب العاملين والعاملات الصحيين لمدة ثلاثة أيام حول أساسيات الرعاية الصحية الأولية وزوايا الإرواء ، حيث سيتم توزيعهم على المراكز الصحية المستهدفة ومنحهم حوافز مالية شهرياً خلال فترة المشروع الممتدة لخمسة أشهر .

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ