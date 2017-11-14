وقفة احتجاجية بمديرية بني مطر تندد بإستمرار العدوان [14/نوفمبر/2017] صنعاء- سبأ :

نظمت طالبات ومعلمات وإدارة مدرسة النصر بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية تندد بإستمرار العدوان.



وادانت المشاركات في الوقفة التي حملت شعار " ارفعوا الحصار عن اليمن" صمت المجتمع الدولي على قرار تحالف العدوان بإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشاركته في تجويع أبناء الشعب اليمني والتخلي عن المسئولية المناط بها.



ونددن بالمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان السعو امريكي والتي كان اخرها جريمة استهداف سوق علاف بمديرية سحار بصعدة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



وطالبن المنظمات الإنسانية وأحرار العالم الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانه البربري على اليمن أرضا وإنسانا.. مؤكدات استمرار المسيرة التعليمية مهما كانت الظروف.



تخلل الوقفة كلمة لمديرة المدرسة هنية حلبوب وقصائد شعرية واسكتش جسد دور المعلم في مواجهة العدوان.

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