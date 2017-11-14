ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:26:30م
رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
أدى اليمين القانونية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي.
الشمالية تدين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في مناورات مع سول
دانت كوريا الشمالية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في تدريبات مع كوريا الجنوبية، معتبرة أن وجودها يؤجج التوتر الذي يمكن أن يؤدي الى حرب نووية.
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
تقدمت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر الخارقة في قائمة تتضمن أسرع 500 نظام إلكتروني في العالم.
المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
آخر الأخبار:
تربية المحويت تدين استمرار استهداف العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية
مناقشة استراتيجية جامعة صنعاء 2018 - 2025 في ورشة عمل بصنعاء
تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في إب
وقفة احتجاجية بمديرية بني مطر تندد بإستمرار العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة احتجاجية بمديرية بني مطر تندد بإستمرار العدوان
[14/نوفمبر/2017] صنعاء- سبأ :
نظمت طالبات ومعلمات وإدارة مدرسة النصر بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية تندد بإستمرار العدوان.

وادانت المشاركات في الوقفة التي حملت شعار " ارفعوا الحصار عن اليمن" صمت المجتمع الدولي على قرار تحالف العدوان بإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشاركته في تجويع أبناء الشعب اليمني والتخلي عن المسئولية المناط بها.

ونددن بالمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان السعو امريكي والتي كان اخرها جريمة استهداف سوق علاف بمديرية سحار بصعدة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وطالبن المنظمات الإنسانية وأحرار العالم الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانه البربري على اليمن أرضا وإنسانا.. مؤكدات استمرار المسيرة التعليمية مهما كانت الظروف.

تخلل الوقفة كلمة لمديرة المدرسة هنية حلبوب وقصائد شعرية واسكتش جسد دور المعلم في مواجهة العدوان.
سبأ
  المزيد من (محلي)
تربية المحويت تدين استمرار استهداف العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية
مناقشة استراتيجية جامعة صنعاء 2018 - 2025 في ورشة عمل بصنعاء
تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في إب
هيئة الطيران : تدمير جهاز الإرشاد الملاحي يوقف رحلات المساعدات الإنسانية
رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
النائب العام ماجد الدربابي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
طيران العدوان يستهدف مرتزقته في تعز
طيران العدوان يستهدف مطار الحديدة الدولي
طيران العدوان يدمر الجهاز الملاحي لإرشاد الطائرات بمطار صنعاء
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليتين عسكريتين بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
هيئة الطيران : تدمير جهاز الإرشاد الملاحي يوقف رحلات المساعدات الإنسانية
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مرتزقته في تعز
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مطار الحديدة الدولي
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يدمر الجهاز الملاحي لإرشاد الطائرات بمطار صنعاء
[14/نوفمبر/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي رفع الحصار عن الموانئ اليمنية
[14/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by