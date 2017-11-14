محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد



أدى اليمين القانونية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي.





وعقب أداء اليمين القانونية.. وجه الرئيس الصماد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمعالجة وحل كافة الإشكاليات التي تواجه العمل في المحاكم وسرعة إنجاز القضايا المتأخرة من الأعوام الماضية وإستكمال التصرف فيها.



وأكد أهمية تقييم أعمال المحاكم والقضاة في أداء مهامهم وواجباتهم وتعزيز الرقابة على قضاة المحاكم بصورة عامة.



وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقاءه رئيس هيئة التفتيش القضائي على ضرورة التفتيش والمتابعة المستمرة على أعمال القضاة ومعرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظيفتهم ومراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم المقترحات الكفبلة بتعزيز أدائها وخاصة خلال المرحلة الراهنة.



وأشاد بدور رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري وما بذله من جهود خلال الفترة الماضية في سبيل النهوض بأداء المحاكم وتفعيل دورها وتعزيز مسارات الإصلاح القضائي.



حضر اللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل.

سبأ [14/نوفمبر/2017] صنعاء -سبأ:أدى اليمين القانونية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي.سبأ