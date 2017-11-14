النائب العام ماجد الدربابي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد

وعقب أداء اليمين القانونية.. وجه الرئيس الصماد النائب العام بإنجاز إجراءات التحقيق في القضايا المنظورة أمام النيابة والعمل على تحقيق العدالة وتعزيز مستوى الأداء والإنضباط في النيابات العامة.



وأكد ضرورة تعزيز دور النيابة العامة والبت في القضايا أولا بأول وإحالتها للقضاء وكذا العمل على تجاوز الآثار التي خلفها العدوان وإستهدافه لمؤسسات الدولة والسعي لتعطيلها ومنها القضاء والنيابة.



وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقاءه النائب العام على أهمية العمل باستقلالية ومهنية من أجل تحقيق الإستقلال التام للمؤسسة القضائية وتعزيز ثقة المواطن بها خاصة خلال المرحلة الراهنة.



ونوه الرئيس الصماد بالجهود التي بذلها النائب العام السابق عبدالعزيز البغدادي وإسهاماته في تعزيز دور القضاء وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



حضر اللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل.

[14/نوفمبر/2017] صنعاء- سبأ:أدى اليمين القانونية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم النائب العام القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي.سبأ