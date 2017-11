L'histoire d'une ville embrassant tout le monde [14//2017]

IBB, 10 Nov. (SABA)- La nuit qu'il n'a pas rencontre l'a accompagne, et la nuit a t associe sa journe, mlange avec de multiples voix la ralit de la vie quotidienne, la ville de IIb au Ymen.



Les Historiens ont attribu son nom persan signifie une forte pluie "Ibb" d'autres croient que le nom est driv du (Aot) des pluies d' aot au Ymen, la ville ne sera pas oubli dans l'esprit de amoureux d'une nuages, prcipitations et les plaines inondes avec des torrents d'eau martlement cascades des pistes de hautes montagnes environ 2050 mtres au-dessus du niveau de La mer.



Mais il est plus que d'tre un conduit pour les voyageurs en partance de gouvernorats du nord au sud et vice versa, et une station de fournir des vhicules carburant.





La ville de La paix



Cependant, les vnements du conflit et la guerre au Ymen tait un brusque et n'ont pas t arrang par les fils Ibb, qui s'tend sur une superficie du gouvernorat est de 5552 kilomtres carrs, et loin de Sanaa, la capitale politique de 193 kilomtres du pays et 65 kilomtres de la capitale culturelle de Taiz, ils n'taient pas une priorit du dcideur d'un plus tt et remarqu ses services ne sont pas la hauteur des besoins de la population autochtone, et plus de deux millions et cent mille personnes, et reprsentent 10,8 pour cent de la population totale du Ymen, qui a forc 51 pour cent de sa population migrer vers les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les Etats du Golfe.

La ville ne dort pas



En 26 du Mars 2015 les villes ymnites ont t frapp, particulier la capitale Sanaa et Saada par de roquette et des bombardements de forces de la coalition arabe dirige par l'Arabie saoudite, qui contrle des eaux territoriales du Ymen et des affrontements et on a ouvert des fronts nouveaux combats dans les gouvernorats d'Al-Baydha'a, de Marib et d'Al-Jawf et d'Hajjah.



Conditions de guerre n'a pas empch les voyageurs pendant les vacances et les jours fris, de se diriger vers Ibb, aprs que les villes ctires et le point du premier tourisme ymnite, en particulier Aden, qui connat des explosions de temps en temps est souvent attribu des groupes terroristes, ou des affrontements entre les troupes appartenant la Coalition et les factions armes dans le mouvement du Sud, c'est le cas du gouvernorat d'Al-Hodeidah, qui est menac par les forces de la coalition.



Tout cela a t aggrav par la surpopulation dans la population de la gouvernorat et d'augmenter les charges supportes, et tentent toujours de contribuer attnuer que les initiatives individuelles ne sont pas remplies leur but, ce qui ncessite des efforts supplmentaires par les organismes officiels, les organisations internationales, les organisations de la socit civile et les investisseurs des propritaires du capital, comme la fourniture de Alimentation adquate, rhabilitation de l'infrastructure ncessaire et ouverture de davantage de projets pour accueillir la main-d'uvre, conformment aux dveloppements de la vie dans le nouveau centre-ville Ibb et ses directions.





Et encore la gouvernorat d' Ibb reliant la mdiation d'un certain nombre de gouvernorats ymnites, et alors que les populations autochtones tente d'obtenir la possibilit de vivre et de travailler dans de mauvaises services publics et ncessaire, continuer recevoir les arrivs sans tenir compte des tendances politiques et sectaires introduction d'un modle qui pourrait tre imite par les villes ymnites.



