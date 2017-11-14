محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو ومرتزقته خسائر كبيرة صنعاء- سبأ:



كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشبكة ومرتفعات رجلا في نجران .



كما قصفت المدفعية تجمعات آخرى لجنود العدو في موقعي الضبعة و الشبكة ،و لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش و اللجان على مواقعهم في معسكر القفال ،فيما تم قنص احد المرتزقة في تبة الخشباء .



في عسير قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في هجوم للجيش واللجان على تبة الخزان وتبة القناصين قبالة منفذ علب ،وتم قنص مرتزق للعدو السعودي بالمنطقة نفسها ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في قلل الشيباني .



وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الخشل بمنطقة جيزان ، وتجمعات آخرى للجنود تم استهدافها في موقع مستحدث شمال كبري الكرس بعدد من القذائف .



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بمنطقة عيدة الشرقية في مديرية نهم ،كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية على مواقعهم في شعب الجرجور بالمديرية نفسها.



في البيضاء كسر أبطال الجيش واللجان محاولة زحف للمرتزقة ومايسمى القاعدة باتجاه منطقة المختبي نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية عسكرية استهدفت مواقعهم جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز ، وتم استهداف تجمعات آخرى و مواقع للمرتزقة في الضباب بقصف مدفعي .



وأكد المصدر مقتل وجرح العشرات من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الزغن بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، كما استهدفت المدفعية تجمعات لهم جنوب تبة القمرية شرق كهبوب في لحج ،وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في طوال السادة بمديرية عسيلان في شبوة .



ووفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في الجرشب بمديرية الغيل في الجوف و عملية تمشيط أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب معدل عيار 14.



واستهدف قصف مدفعي للجيش و اللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ