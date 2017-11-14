عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل واشنطن تشترط لسحب قواتها من سوريا احراز تقدم في مفاوضات جنيف واشنطن-سبأ:



أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الاثنين أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد ما يسمى "تنظيم الدولة الاسلامية" "داعش" في سوريا والعراق لن يغادر هذين البلدين طالما لم تحقق مفاوضات جنيف للسلام في سوريا تقدما.



وقال ماتيس لمجموعة من الصحافيين ،وفق ما نقله موقع راديو سوا الأمريكي "لن نغادر في الحال"، مؤكدا أن قوات التحالف الدولي ستنتظر "إحراز عملية جنيف تقدما".



وذكر ماتيس أن مهمة قوات التحالف هي القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا.



وأضاف "سوف نتأكد من أننا نهيئ الظروف لحل دبلوماسي"، مشددا على أن الانتصار على داعش سيتحقق "حينما يصبح بإمكان أبناء البلد أنفسهم تولي أمره" /على حد قوله/.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ