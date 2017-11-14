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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:52:39ص
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مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي رفع الحصار عن الموانئ اليمنية
[14/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:

 نفت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية صحة ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول رفع الحصار على ميناء الحديدة والبدء باستقبال السفن التجارية والإغاثية.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه اليوم، أن الميناء لم يستقبل أي سفينة تجارية أو إغاثية سواء على أرصفته أو الغاطس التابع للميناء أو حتى إشعار رسمي بالوصول إلى الغاطس.

واستغربت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من نشر وكالات عالمية أخبار هامة تخص الشعب اليمني الصامد عن ما أسمته "مصدر ملاحي فضل عدم الكشف عن هويته" وذلك في تصريح غير مسئول وغير جدي.

وأهابت المؤسسة بوسائل الإعلام تحري المصداقية عند نشر مثل هذه الأخبار خصوصاً خلال هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمن واليمنيين.

يذكر أن قوات تحالف العدوان لم تسمح للباخرة "أمازون" التي تحمل على متنها 25 ألف طن من المواد الغذائية بالدخول إلى ميناء الصليف رغم استكمالها كافة التصاريح.

سبأ
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