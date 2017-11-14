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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:52:39ص
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مؤسسة السجين الوطنية تطالب بإيقاف العدوان ورفع الحصار
[14/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 طالبت مؤسسة السجين الوطنية بالإيقاف الفوري للعدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية .

وأعربت المؤسسة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قلقها البالغ من تداعيات إغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية وتصعيد جرائم العدوان وآخرها استهداف الأحياء السكنية وترويع طلاب المدارس بما يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسئوليتهما القانونية في إيقاف العدوان وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية و السماح بدخول الدواء والغذاء ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش أوضاعاً تعد الأسوأ على مستوى العالم .

وناشد البيان أحرار العالم ومنظماته المدنية والإنسانية الضغط من أجل إنقاذ الشعب اليمني بإيقاف العدوان وفك الحصار الذي تسبب في تجويع اليمنيين و تفشي الأمراض والأوبئة التي تفتك بهم .

سبأ
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