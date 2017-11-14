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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:52:39ص
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انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بزلزال إيران
[14/نوفمبر/2017] طهران-سبأ:


أعلنت إيران اليوم الثلاثاء انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بزلزال قوي وقع يوم الأحد وأودى بحياة ما لا يقل عن 450 شخصا كما أسفر عن إصابة الآلاف.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بير-حسين كوليوند رئيس خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية قوله ”انتهت عمليات الإنقاذ في إقليم كرمانشاه (غرب البلاد)“.

وهز الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة قرى وبلدات في المنطقة الجبلية بإقليم كرمانشاه بينما كان الكثيرون نائمين في منازلهم. وتضرر بالزلزال 14 إقليما على الأقل في إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الآلاف يعانون البرد في مخيمات مؤقتة فيما قضى آخرون كثيرون ليلة ثانية في العراء خشية المزيد من الهزات الأرضية بعد حوالي 193 تابعا.

وأشار إلى أن المستشفيات في الأقاليم القريبة استقبلت الكثير من المصابين.

وتقول السلطات إن أكثر من 30 ألف منزل في المنطقة تضرروا كما دمرت قريتان على الأقل بالكامل.

سبأ
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