عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشمالية تدين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في مناورات مع سول الأمم المتحدة-سبأ:



دانت كوريا الشمالية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في تدريبات مع كوريا الجنوبية، معتبرة أن وجودها يؤجج التوتر الذي يمكن أن يؤدي الى حرب نووية.



وقال سفير كوريا الشمالية في الامم المتحدة جا سونغ-نام في رسالة الى الأمين العام للمنظمة الدولية إن "هذه التدريبات على حرب نووية على نطاق واسع وعمليات الابتزاز هذه (...) تؤكد أن خيارنا" تطوير برنامج بالستي ونووي هو "الخيار الجيد".



وأضاف انه "اسوأ وضع في شبه الجزيرة الكورية وحولها"، مشددا على أن احتمالات اندلاع حرب نووية تزداد.



وتشارك في المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية التي توشك على الانتهاء في غرب المحيط الهادىء، حاملات الطائرات رونالد ريغن ونيميتس وتيودور روزفلت، الى جانب سبع سفن كورية جنوبية وثلاث مدمرات، حسب سول.



وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تشارك فيها ثلاث مدمرات في مناورات من هذا النوع. وهي تأتي بعد انتهاء جولة في آسيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بتدمير كوريا الشمالية إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ