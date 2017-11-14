محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة مواطنين بقصف سعودي على الحدود والطيران يواصل غاراته الإجرامية صنعاء- سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً ممتلكات المواطنين ، فيما تعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي أسفر عن إصابات بين المواطنين.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على منطقة مندبة بمديرية باقم و غارة مماثلة على مديرية الظاهر كما شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، واستهدف سيارة مواطن في وادي آل أبو جبارة بالمديرية نفسها .



وأكد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة في مديرية منبه الحدودية ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين في منطقة آل الشيخ .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة شمال معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز ، و غارة على مديرية كرش بمحافظة لحج ، شن ست غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



وشن طيران العدوان غارة على مدينة الربوعة في عسير ، و غارة أخرى على قرية الخل بجيزان ، وخمس غارات على موقع الشرفة في نجران .

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ