محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يوجه بمعالجة الصحفيين والإعلاميين مجاناً صنعاء - سبأ :

وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بمعالجة الصحفيين والإعلاميين في المستشفيات والمستوصفات الحكومية مجاناً .



وألزم وزير الصحة العامة والسكان المستشفيات الحكومية بإعطاء الأولوية لعلاج الصحفيين والإعلاميين الأعضاء في نقابة الصحفيين وإتحاد الإعلاميين اليمنيين، وإجراء العمليات التي يحتاجونها مع أولوية في الرقود في حال يحتاجون ذلك ومنحهم العلاج المتوفر من قبل الوزارة والمنظمات.



وأكد الدكتور بن حفيظ في رسالة وجهها إلى رؤساء ومدراء المستشفيات الحكومية على الدور المهم الذي يضطلع به الصحفيون والإعلاميون في ظل العدوان الغاشم وتضحياتهم من أجل إيصال الحقيقة .



وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت إنطلاقا من الواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الإجتماعية للوزارة نحو الإعلاميين والصحفيين و التخفيف من معاناتهم أثناء تعرضهم وأسرهم لوعكات صحية

سبـأ [13/نوفمبر/2017]سبـأ