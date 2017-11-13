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مصرع عدد من المرتزقة وقصف تجمعات لجنود العدو في نجران
[13/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بقطاع نجران ، فيما قصفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي في عدد من الموقع بالقطاع .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع في معسكر القفال .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشبكة والضبعة ومرتفعات رجلا .

ولفت إلى قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء .

سبـأ
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