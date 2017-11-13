[13/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :
لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بقطاع نجران ، فيما قصفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي في عدد من الموقع بالقطاع .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع في معسكر القفال .
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشبكة والضبعة ومرتفعات رجلا .
ولفت إلى قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء .
سبـأ