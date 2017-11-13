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13 غارة لطيران العدوان على صعدة ونجران وجيزان وعسير
[13/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 13 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة ونجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على وادي آل ابو جبارة استهدفت سيارة مواطن ، و غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، و مثلها على مديرية باقم ، كما شن غارة على مديرية الظاهر .

وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية ، مشيراً إلى أن القصف استهدف مناطق متفرقة في المديرية .

وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي خمس غارات على موقع الشرفة في نجران و غارة على قرية الخل في جيزان ، وغارة أخرى على مدينة الربوعة في عسير .

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