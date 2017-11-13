[13/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ :
نعى المجلس المحلي بمحافظة المحويت رئيس لجنة الخدمات الأسبق عضو المجلس المحلي بمديرية جبل المحويت عبد الرحمن عمر الدحمسي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 55 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن .
وأشار بيان نعي مشترك صدر عن المجلس المحلي بالمحافظة ومحلي مديرية جبل المحويت إلى أن محافظة المحويت خسرت برحيله إحدى الشخصيات الاجتماعية التي كان لها حضوراً فاعلاً في خدمة الناس وحل قضاياهم .
وتطرق البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى إسهامات الفقيد في تنمية مديرية جبل المحويت و تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية .
وأوضح البيان أن الفقيد الدحمسي كان أحد مؤسسي العمل التعاوني والنقابي و من أبرز أعضاء المجلس المحلي بمديرية المحويت حيث انتخب في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية للمجالس المحلية عضوا في محلي المديرية ورئيسا لقطاع الخدمات .
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"
سبـأ