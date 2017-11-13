محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع المدني تختتم البرنامج التوعوي التدريبي لمعلمي مدارس أمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء المرحلة الأولى من البرنامج التوعوي والتدريبي لمعلمي مدارس أمانة العاصمة التي نظمتها مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب التربية بالأمانة .



هدفت المرحلة الأولى من البرنامج التي استمرت أسبوعاً تحت شعار ( الأمن والسلامة مسؤولية الجميع ) ، إلى إكساب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بمديريات معين والصافية وآزال وصنعاء القديمة مهارات ومعارف في مجال الأمن والسلامة وطرق الإخلاء والإيواء وتشكيل فرق الطوارئ بالمدارس وكيفية حماية الطلاب أثناء القصف الصاروخي .



وفي حفل الاختتام أشار وكيل مصلحة الدفاع المدني العميد عبدالكريم معياد إلى أهمية الدور والمسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين في الحفاظ على سلامة الطلاب في المدارس من خلال التصرف السليم أثناء القصف الجوي .



وأكد ضرورة تشكيل فرق الطوارئ بالمدارس للقيام بمهام الإخلاء والإيواء وفق الطرق السليمة ، وكذا اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير وسائل الأمن والسلامة في المدارس والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية .



وحث العميد معياد المتدربين على اتباع التعليمات التوعوية والإرشادية التي تلقوها من قبل الضباط المتخصصين في مصلحة الدفاع المدني .



ولفت إلى أن البرنامج الإرشادي الذي نفذته المصلحة العام الدراسي الماضي في المدارس الحكومية سيستمر هذا العام ليشمل كافة المدارس الأهلية بأمانة العاصمة .



فيما أشاد مدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالأمانة عبدالكريم الضحاك و مديرا المنطقتين التعليميتين بمديريتي آزال عباس وهاش والصافية عبده الصهيبي بالجهود التي بذلها المختصون في مصلحة الدفاع المدني في سبيل انجاح هذا البرنامج وكافة البرامج التوعوية والتدريبية التي تقدمها لمعلمي ومعلمات مدارس العاصمة .



وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المعلمين والمعلمات المشاركين بالبرنامج التدريبي .

سبـأ [13/نوفمبر/2017]سبـأ