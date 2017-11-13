[13/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.
وعبر الرئيس الصماد في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لسقوط المئات من الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق الإيرانية ودمر المنازل والمرافق العامة والمنشآت .
وقال "إننا في الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً إذ نشاطركم والشعب الإيراني أحزانه بهذا المصاب الأليم، لنعرب لكم وعبركم لأسر الضحايا والشعب الإيراني عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا القلبية.. متمنين الشفاء العاجل لجرحى ومصابي هذا الحادث الأليم، كما نتمنى لبلدكم وشعبكم الشقيق السلامة الدائمة وتجنيبه شر الكوارث والمحن".
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