[13/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
بدأت بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة بإنعاش الوليد بعد الولادة.
تستهدف الدورة التي تنظمها إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بتمويل منظمة اليونيسيف 22 متدربة من القابلات والممرضات في أقسام الأطفال والطوارئ التوليدية بهيئة مستشفى الثورة.
وذكرت نائبة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتورة أشواق محرم أن الدورة التي تستمر أربعة أيام تهدف إلى تنمية مهارات مقدمات خدمة الصحة الإنجابية وتجنيب المواليد مخاطر الإعاقات والوفاة أثناء وبعد الولادة.
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