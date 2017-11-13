رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر عدد من القرارات صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (108) لسنة 2017م بتعيين القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي نائباً عاماً للجمهورية. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018م .. مشيرة الى ان الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط . المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.