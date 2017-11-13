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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:46:21م
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الرئيس الصماد يعزي الرئيس العراقي في ضحايا الزلزال
[13/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :



بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقية وذلك في ضحايا الزلزال المروع الذي ضرب عدد من المناطق العراقية.

وعبر الرئيس الصماد في البرقية عن بالغ الألم وعميق المواساة في كارثة الزلزال الذي حدث في عدد من المناطق العراقية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى من أبناء الشعب العراقي الشقيق .

وقال " إننا في الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً نعبر لكم عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في هذه المحنة الأليمة ونعرب لكم ومن خلالكم إلى أسر الضحايا والشعب العراقي عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذه الكارثة المحزنة".

وتمنى رئيس المجلس السياسي الأعلى من الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب العراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية شر الكوارث والمحن.

سبـأ
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