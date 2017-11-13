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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:46:21م
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  رياضة
غدا بصنعاء إنطلاق بطولة شهداء الحربية للفروسية
[13/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



تنطلق غدا الثلاثاء بصنعاء منافسات بطولة شهداء الحربية الخامسة للفروسية (التقاط أوتاد) ، ينظمها جناح الفروسية بالكلية الحربية وتستمر حتى الخميس المقبل .

يشارك في منافسات البطولة التي ستجري في سباقات الالتقاط بالرمح والسيف لفئة الفردي، عدد من الفرسان النخبة يمثلون كليتي الشرطة والحربية.

وأوضح قائد جناح الفروسية بالكلية الحربية الرائد صادق مارش السمان أن البطولة تنظم وفاءً وعرفانا لشهداء الكلية الحربية، وكذا في إطار إهتمام الكلية بتفعيل أنشطة الجناح في رياضة الأباء والأجداد .

وأشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة نخبة من فرسان اليمن من الكلية الحربية وكلية الشرطة، الذين حققوا انجازات محلية وخارجية في سباقات التقاط الاوتاد.

سبأ
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