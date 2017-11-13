[13/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (108) لسنة 2017م بتعيين القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي نائباً عاماً للجمهورية.
كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (109) لسنة 2017م بتعيين القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (110) لسنة 2017م بتعيين القاضي عبدالملك عبدالله الجنداري عميداً للمعهد العالي للقضاء.
وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (111) لسنة 2017م بتعيين القاضي عبدالعزيز ضياء الدين البغدادي مستشاراً قانونياً للمجلس السياسي الأعلى.
كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2017م بتعيين المهندس محمود سالم النوم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للنفط والغاز.
وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (113) لسنة 2017م بتعيين ياسر عبدالاله عبده الواحدي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية.
كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2017م بتعيين إبراهيم محمد عبدالوهاب الوريث نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية.
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