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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:46:21م
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  رياضة
روسيا تعد بمعالجة مكامن الضعف  في ملعب لوجنيكي بموسكو
[13/نوفمبر/2017] موسكو – سبأ:
وعدت روسيا اليوم الاثنين بمعالجة مكامن الضعف الذي حصل السبت بسبب الاجراءات الأمنية بعد المباراة بين منتخبها ونظيره الأرجنتيني في ملعب لوجنيكي في موسكو الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس العالم في كرة القدم 2018م.

وتابع أكثر من 78 ألف متفرج، وهو رقم قياسي منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991م، خسارة منتخب بلادهم بهدف وحيد للاعب مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو أغويرو، على الملعب الذي تم تحديثه في ورشة امتدت أربعة أعوام تحضيراً للمونديال الذي تستضيفه روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وذكرت التقارير ان الآلاف اضطروا للبقاء في المدرجات لنحو ساعة بعد صافرة النهاية، وهي الفترة التي استغرقها إخلاء المدرجات السفلى.

وواجه المشجعون صعوبات في الوصول إلى محطة قطار الأنفاق الوحيدة التي فتحت، إذ أرغمهم الانتشار الكثيف لقوات الأمن على العبور في ممر ضيق، ما تسبب بزحمة وطابور طويل.

وما إن أطلقت صافرة النهاية، حتى امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات، إلا أن نائب رئيس الوزراء المكلف الاشراف على الرياضة فيتالي موتكو وعد في تصريحات ليل السبت "بالنظر في جميع تعليقات المشجعين" .. معتذراً "عن الازعاجات التي حصلت".

وقال موتكو إن "مباراة لوجنيكي كانت الأولى منذ أربع سنوات (...). من الضروري تحليل كل أوجه التنظيم بدقة للمباريات المقبلة وتصحيح هذه الاخطاء".

من جهته أكد مدير شعبة الامن في بلدية موسكو فلاديمير تشرنيكوف أن "أمن المتفرجين تم بنجاح وعلى أكمل وجه" .. مشيراً إلى أن "الناس كان يتقدمون ببطء، لكنهم كانوا يتقدمون".

وعزت بلدية العاصمة الروسية في بيان أسباب المشاكل إلى أعمال التجديد في إحدى محطات المترو وبناء حوض سباحة بجوار محطة أخرى قريبة من محطة لوجينيكي.
سبأ
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