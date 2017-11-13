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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:46:21م
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يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
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أبناء المشنة بإب ينددون بتواطؤ المجتمع الدولي إزاء إغلاق العدوان للمنافذ
[13/نوفمبر/2017] إب - سبأ:
أدان أبناء مديرية المشنة بمحافظة إب تواطؤ المجتمع الدولي وتخاذله إزاء تشديد الحصار وإغلاق تحالف العدوان للمنافذ اليمنية.

وفي الوقفة التي نظمت بمديرية المشنة اليوم بحضور مدير عام مديرية المشنة علي البعداني ومدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبدالحكيم مقبل .. أكد المشاركون أن إستمرار العدوان في إرتكاب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني وإستهدافه للأحياء الآهلة بالسكان، جرائم حرب ستبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

ودعا بيان صادر عن الوقفة كافة أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشددين على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل التغلب على الأزمة الراهنة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

وأكدوا أهمية الإستمرار في رفد جبهات الشرف بالمال والرجال لمواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.
سبأ
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