تواصل حملة تغريدات المطالبة برفع الحصار عن اليمن [13/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تتواصل الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات المطالبة برفع الحصار عن اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي أنطلقت قبل ثلاثة أيام.



وأكد المنظمون على أهمية المشاركة الواسعة في الحملة في ظل تصعيد تحالف العدوان لحصاره ومنع دخول أبسط مستلزمات الحياة من الغذاء والدواء والوقود في ظل صمت الأمم المتحدة وتخاذل أغلب المنظمات الدولية.



ودعوا الجميع إلى الاستمرار في المشاركة بحملة التغريدات المتواصلة، لإيصال صوت الجماهير التي خرجت اليوم بالعاصمة صنعاء في المسيرة الكبرى للتنديد بالحصار والعدوان على اليمن.



رابط بنك التغريدات:



https://sites.google.com/site/tweetsfront/liftyemenblockade



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