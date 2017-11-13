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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:50:13م
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مناقشة مستوى الأداء بمكتب الأشغال العامة بالبيضاء
[13/نوفمبر/2017]
البيضاء-سبأ:
ناقش اجتماع بمكتب الأشغال العامة بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري اليوم مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري وتعزيز الموارد المالية وتنظيم الأسواق ومنع البناء العشوائي المستحدث في بعض أحياء مدينة البيضاء .

واستعرض الاجتماع تقرير مدير الإشغال العامة عدنان الصلوي المتضمن الآليات الكفيلة بتفعيل الإيرادات وإزالة مخلفات البناء من الشوارع ومنع منح تراخيص البناء دون التنسيق مع مختلف المكاتب المعنية والسلطة المحلية والصعوبات والمعوقات التي تواجه أداء المكتب .

وفي الاجتماع أكد محافظ البيضاء ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين مكتب الأشغال العامة والسلطة المحلية والمكاتب المعنية بمنع استحداث البناء العشوائي ومنع البسط على أراضي وعقارات الدولة وبما يحد من المخالفات والبناء العشوائي .

وأشار إلى استعداد قيادة المحافظة مساندة كافة جهود مكتب الأشغال فيما يتعلق بتنظيم الأسواق ورفع المخالفات العشوائية التي استغلت من قبل بعض المخالفين في الفترة القريبة وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالها .

ولفت إلى أهمية تعزيز الموارد المالية ومنع البناء العشوائي وحماية أراضي الدولة من أي مخالفات ضد اللوائح القانونية وتطبيق ما تبقى من نقل وتنظيم الأسواق بما يسهل عملية المرور في الشارع الرئيسي بالمدينة .

سبأ
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