[13/نوفمبر/2017]
ريمة-سبأ:
نظم أبناء مديرية الجبين بمحافظة ريمة اليوم وقفه احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.
واستنكر أبناء مديرية الجبين خلال الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة صالح العياضي المجازر البشعة التي ترتكبها دول تحالف العدوان بحق المدنيين .
وأكد المشاركون بالوقفة أن الشعب اليمني لن يزيد إلا صمودا وصلابة في مواجهة العدوان مهما تمادي في ارتكاب جرائمه الوحشية .
وطالب بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لإيقاف العدوان و فتح المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية .
واعتبر البيان الصمت الدولي بحق أبناء الشعب اليمني انتكاسة للحقوق والحريات والقيم والقوانين المنادية بحرية وحياة الشعوب في العالم.
وأكد البيان ضرورة الاصطفاف والتلاحم والصمود من مختلف القبائل اليمنية لمواجهة الغزاه والمحتلين وإخراجهم من الأراضي اليمنية.
سبأ