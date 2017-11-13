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المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
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مدرب المنتخب الوطني: جاهزون لمواجهة طاجيكستان بغرض التأهل
[13/نوفمبر/2017]
دوشنبيه -سبأ:
أكد مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو، جاهزية المنتخب لمباراة غدٍ الثلاثاء أمام مضيفه الطاجيكي ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا2019.

وقال المدرب مبراتو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد اليوم في عاصمة طاجيكستان، دوشنبيه، إن المنتخب الوطني استعد للمباراة بمعسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة لقرابة شهر بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة والظهور بشكل جيد في مباراة الغد.

وأشار إلى أن مواجهة طاجيكستان لن تكون سهلة وتتطلب حرص وانضباط وتأدية المهام المطلوبة من جميع لاعبي المنتخب الوطني، مؤكداً أنهم سيقدمون ما عليهم في هذه المباراة وسيظهر المنتخب بمستوى قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف "منتخب طاجكستان منتخب قوي وينافس على خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، فقد تمكن من العودة إلى المنافسة بقوة بعد تحقيقه فوزين متتاليين على النيبال، لذلك هم يدركون ضرورة الفوز علينا إذا أرادوا التأهل، وبنفس الفكر والإصرار نحن ندرك أهمية الفوز عليهم من أجل التأهل، لذلك كلانا يطمح في نقاط المباراة".

وفي معرض رده حول أسئلة الصحافة الطاجيكية عن مرحلة إعداد اللاعبين ومشاركتهم مع أنديتهم، قال مدرب المنتخب الوطني "إنه لا يوجد في اليمن دوري أو مسابقات رسمية منذ ثلاثة أعوام بسبب الحرب، ويقوم الجهاز الفني مع اتحاد كرة القدم بعمل برنامج فني تدريبي للاعبين قدر المستطاع بهدف الحفاظ على مستوياتهم".

وتحدث في المؤتمر الصحفي قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وحارس مرماه محمد إبراهيم عياش، مؤكداً أن جميع اللاعبين جاهزون لهذه المباراة ويدركون جيدا أهمية الفوز بها.

وأشار إلى سعيه وزملائه اللاعبين لتقديم مباراة قوية والظهور بمستوى مشرف بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الشعب اليمني وجماهيره العريضة التي تقف دائما وراء المنتخب الوطني الأول وجميع المنتخبات.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول سيواجه مضيفه الطاجيكي غداً بطموح التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، حيث سيضمن فوزه على طاجيكستان بلوغه النهائيات رسمياً، أما في حال تعادلهما فإن المنتخب الوطن سينتظر حتى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات في 28 مارس القادم.

سبأ
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