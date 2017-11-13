محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل الحفاظ على مدينة صعدة القديمة صعدة -سبأ

ناقش إجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، السبل الكفيلة بالحفاظ على مدينة صعدة القديمة وطابعها المعماري التاريخي والحد من البناء العشوائي .



وفي الإجتماع الذي ضم الفريق الهندسي المكلف من الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية برئاسة المهندس عقيل صالح نصاري .. أكد المحافظ عوض ضرورة الإلتزام بالنمط المعماري لمدينة صعدة القديمة المبنية بمادة الطين .



ولفت إلى أن البناء الحديث في المدينة بواسطة الخرسانة تشوه المنظر الجمالي والتاريخي لها .. موجها الجهات ذات العلاقة بإلزام المباني المخالفة التقيد بنمط مدينة صعدة القديمة.



من جانبه أشار رئيس الفريق الهندسي إلى أن مدينة صعدة القديمة هي المدينة الوحيدة التي ما يزال سورها التاريخي القديم مكتمل .



وقال " إن مدينة صعدة في قائمة الإنتظار لإعلانها ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو " .. مؤكدا أن عدد من دول العدوان تسعى لإستبعاد عدد من المدن اليمنية التاريخية من قائمة التراث العالمي.



حضر الإجتماع مدير عام مديرية صعدة لطف العواوي وأعضاء المجلس المحلي وعدد من المقاولين .

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ