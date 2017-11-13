محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع التمويني بمحافظة إب إب -سبأ:

ناقش إجتماع للجنة التموينية والغرفة الصناعية والتجارية بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الجوانب المتعلقة بتوفر المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية بالمحافظة .



واستعرض الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكلاء المحافظة قاسم المساوى وصادق حمزة وقاسم العنسي وعبدالرحمن الزكري ومدير مكتب الصناعة والتجارة محمد السياغي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي، آلية ضبط أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والمشتقات النفطية في الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين .



وتطرق الإجتماع الذي ضم عدد من ملاك محطات النفط والغاز إلى المعالجات التي قامت بها الجهات المعنية لتغطية وتلبية إحتياجات المحافظة من السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومنع إحتكارها والإجراءات التي سيتم إتخاذها بحق المخالفين.



وأكد المحافظ صلاح أن إستقرار اﻷوضاع اﻷمنية والتموينية بالمحافظة يأتي في إطار تعاون الجميع وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .



وحث اللجنة التموينية والتجار على ضرورة الإضطلاع بالمسؤولية في الحفاظ على إستقرار أسعار السلع والمشتقات النفطية والإلتزام بالأسعار المحددة .. مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



ووجه محافظ إب اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لضبط المخالفات وحصر مخزون المحافظة من السلع التجارية والمشتقات النفطية سرعة إستكمال مهامها في تحديد إحتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والاستهلاكية.



فيما استعرض وكيل المحافظة لشئون الصناعة والتجارة قاسم المساوى تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لحصر مخزون المحافظة من المشتقات النفطية بمحطات النفط والغاز.. مؤكدا أنه تم ضبط عدد من المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وإحالتهم للجهات المختصة.



وأشار الوكيل المساوى إلى ما توصلت إليه اللجنة مع الجهات المعنية بشأن إيصال حصص المحافظة من السلع التموينية والمشتقات النفطية والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتأمين وصول القاطرات والمركبات المحملة بالبضائع للمحافظة.



وخرج الإجتماع بعد من التوصيات التي تؤكد أهمية الحفاظ على إستقرار الوضع التمويني بالمحافظة وعدم التلاعب بالأسعار.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ