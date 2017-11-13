محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بجامعة إب حول نظام تقويم الطلبة وآلية التظلم إب -سبأ:

نظمت نيابة شؤون الطلبة بجامعة إب اليوم ندوة خاصة بنظام تقويم الطلبة وآلية التظلم من نتائج الاختبارات.



وفي الندوة أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب أهمية الاستفادة من التجارب في هذا المجال بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في أداء نيابة شؤون الطلبة.



فيما قدم نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي، عرض موجز عن سير الأداء خلال التنسيق وعملية المفاضلة وتحديد نقاط القوة والضعف وفقا لنتائج التحليل المتبعة، وتجارب عدد من الجامعات الأجنبية في هذا الجانب.



وأشار الدكتور النزيلي إلى أن هذه الندوة تمهيد لورشة ستقام خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات على النظام الموحد للائحة شؤون الطلبة قبل عرضها على المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.



وألقيت خلال الندوة كلمة لعميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز، وقدمت ورقتي عمل الأول لنائب عميد مركز الإرشاد النفسي الدكتور معاذ مقران والدكتور محمد القواس ركزك جميعها حول نظام تقويم الطلبة وآلية التظلم من نتائج الإختبارات.



تخلل الندوة التي حضرها عميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي ونائبه الدكتور علي بركات ونائب عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محمد السمحي ونائب عميد كلية الطب الدكتورة سنية القرمطي ونائب عميد كلية العلوم الدكتور يحيى الأوذن ومسجل عام الجامعة عبدالملك الأكوع نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ