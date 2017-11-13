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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:50:13م
الرئيس الصماد في المسيرة الجماهيرية: تصعيد العدوان يفرض على شعبنا تعزيز عوامل الصمود
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ..
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018م .. مشيرة الى ان الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط .
المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
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  محلي
بدء دورة تدريبية خاصة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل بصعده
[13/نوفمبر/2017]
صعده-سبأ:
بدأت بمحافظة صعدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل ينظمها مكتب الصحة العامة بالمحافظة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

تهدف الدورة في 16 يوم تأهيل 24 مشارك من العاملين الصحيين بمختلف مديريات المحافظة بكيفية التعامل مع أمراض الطفولة الشائعة مثل التهابات الجهاز التنفسي والإسهالات والحميات والتي تشكل 70 % من الوفيات .

وفي التدشين أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الإله العزي إلى أهمية الدوره في مجال الصحة التكاملية التي تشمل جميع برامج الصحة الأولية .. لافتا إلى أن المحافظة في أمس الحاجة إلى الكوادر المدربة والقادرة على النهوض بواقع القطاع الصحي خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرا العدوان والحصار والذي أثر على القطاع الصحي

ومنشآته بصورة مباشرة وغير مباشرة .

من جانبه أشار منسق الدورة عبدالله حافظ إلى أن الدورة تهدف إلى صقل مهارات العاملين الصحيين وإكسابهم مهارات جديدة للتحسين من مستوى أدائهم في الميدان خصوصا في المديريات النائية والحدودية.

سبأ
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