محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية خاصة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل بصعده صعده-سبأ:

بدأت بمحافظة صعدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل ينظمها مكتب الصحة العامة بالمحافظة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



تهدف الدورة في 16 يوم تأهيل 24 مشارك من العاملين الصحيين بمختلف مديريات المحافظة بكيفية التعامل مع أمراض الطفولة الشائعة مثل التهابات الجهاز التنفسي والإسهالات والحميات والتي تشكل 70 % من الوفيات .



وفي التدشين أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الإله العزي إلى أهمية الدوره في مجال الصحة التكاملية التي تشمل جميع برامج الصحة الأولية .. لافتا إلى أن المحافظة في أمس الحاجة إلى الكوادر المدربة والقادرة على النهوض بواقع القطاع الصحي خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرا العدوان والحصار والذي أثر على القطاع الصحي



ومنشآته بصورة مباشرة وغير مباشرة .



من جانبه أشار منسق الدورة عبدالله حافظ إلى أن الدورة تهدف إلى صقل مهارات العاملين الصحيين وإكسابهم مهارات جديدة للتحسين من مستوى أدائهم في الميدان خصوصا في المديريات النائية والحدودية.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ