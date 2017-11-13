رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وحدة صنعاء يتعاقد مع السنيني صنعاء-سبأ:

وقعت إدارة نادي وحدة صنعاء اليوم عقداً مع المدرب الوطني أمين السنيني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد.



وفي التوقيع اعرب رئيس نادي وحدة صنعاء أمين محمد جمعان عن سعادته بتواجد السنيني مرة أخرى مع وحدة صنعاء بعد نجاح سابق للمدرب في قيادة الفريق لتحقيق الألقاب.



و أكد ان إدارة النادي ستكون عوناً وسنداً للمدرب في هذه المهمة في اطار مشروع تطوير النادي في شتى المجالات .. مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التطورات لاستكمال بنية النادي وتطويره في مختلف الألعاب خاصة كرة القدم.



ولفت جمعان إلى أن فريق كرة القدم بالنادي سيكون في اتم الجاهزية لاستئناف النشاط الكروي الرسمي في اي وقت بانتظار خطوات اتحاد كرة القدم بهذا الخصوص.



من جانبه اكد المدرب أمين السنيني انه سيبذل قصار جهده من اجل اعادة وحدة صنعاء الى منصات التتويج .. معبراً عن سعادته بتعاقده مع النادي ليكون ضمن مشروع تطوير وتحديث النادي الذي سبق له العمل معه في فترتين سابقتين وحقق معه نجاحات طيبة.



وبين أنه اختار نجم وحدة صنعاء السابق هاني عبد الرحمن ليكون مساعداً له خلال هذه الفترة.



حضر التوقيع نائب رئيس النادي أحمد الصادق وعدد من أعضاء الهيئة الادارية بالنادي.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ