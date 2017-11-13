عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زعيم إقليم كتالونيا المعزول : التوصل لحل غير إنفصالي لأزمة الإقليم وارد مدريد – سبأ :

أعلن زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلوس يودجمون اليوم الاثنين إنه قد يدرس حلاً للأزمة السياسية في إسبانيا لا ينطوي على انفصال الإقليم والذي اعلنه برلمانه الشهر الماضي.



وفي اجابته على سؤال في حديث مع صحيفة (لو سوار) البلجيكية عما إذا كان يمكن التوصل إلى حل غير انفصالي للأزمة التي بدأت عندما فرضت إسبانيا الوصاية على الإقليم ”أنا مستعد، وكنت دائماً مستعداً لقبول حقيقة وجود علاقة أخرى مع أسبانيا... ما زال ذلك وارداً“.



وأضاف ”عملت على مدى 30 عاماً على إيجاد طريقة أخرى لارتباط كتالونيا بإسبانيا، لكوني موالياً للاستقلال طوال عمري“.



ويقيم الزعيم السابق للإقليم في منفاه الاختياري في بلجيكا بعد أن دشن حملة للاستقلال دفعت السلطات في مدريد لعزل حكومته وحل برلمان الإقليم والدعوة لانتخابات جديدة في ديسمبر .



وأطلق سراح بودجمون بشروط بعد أن صدر أمر دولي باعتقاله، وكان من قبل يصر على أن إعلان الاستقلال يجب أن يكون أساس أي مفاوضات سياسية مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ