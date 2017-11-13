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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:50:13م
الرئيس الصماد في المسيرة الجماهيرية: تصعيد العدوان يفرض على شعبنا تعزيز عوامل الصمود
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ..
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م
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يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
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  عربي ودولي
زعيم إقليم كتالونيا المعزول : التوصل لحل غير إنفصالي لأزمة الإقليم وارد
[13/نوفمبر/2017]
مدريد – سبأ :
أعلن زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلوس يودجمون اليوم الاثنين إنه قد يدرس حلاً للأزمة السياسية في إسبانيا لا ينطوي على انفصال الإقليم والذي اعلنه برلمانه الشهر الماضي.

وفي اجابته على سؤال في حديث مع صحيفة (لو سوار) البلجيكية عما إذا كان يمكن التوصل إلى حل غير انفصالي للأزمة التي بدأت عندما فرضت إسبانيا الوصاية على الإقليم ”أنا مستعد، وكنت دائماً مستعداً لقبول حقيقة وجود علاقة أخرى مع أسبانيا... ما زال ذلك وارداً“.

وأضاف ”عملت على مدى 30 عاماً على إيجاد طريقة أخرى لارتباط كتالونيا بإسبانيا، لكوني موالياً للاستقلال طوال عمري“.

ويقيم الزعيم السابق للإقليم في منفاه الاختياري في بلجيكا بعد أن دشن حملة للاستقلال دفعت السلطات في مدريد لعزل حكومته وحل برلمان الإقليم والدعوة لانتخابات جديدة في ديسمبر .

وأطلق سراح بودجمون بشروط بعد أن صدر أمر دولي باعتقاله، وكان من قبل يصر على أن إعلان الاستقلال يجب أن يكون أساس أي مفاوضات سياسية مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.

سبأ
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