رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا دوشنبيه-سبأ:

يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.



ويطمح المنتخب الوطني للفوز بمباراة الغد ليبلغ رسمياً نهائيات كأس آسيا 2019، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل فإنه سيعزز حظوظه في التأهل قبل الحسم في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات التي ستقام في 27مارس القادم، خاصة وأن نظام المسابقة يعتمد على فارق المواجهات المباشرة في تحديد المراكز وليس على فارق الأهداف.



ويدخل المنتخبان مباراة الغد بالطموح ذاته لتساويهما في الرصيد بواقع ست نقاط لكل منهما غير أن فارق المواجهات وضعت اليمن في المركز الثاني يليه طاجيكستان، فيما يتصدر المجموعة منتخب الفلبين (8نقاط) الذي يحل غداً ضيفاً على نظيره النيبالي متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.



وكان منتخب اليمن تغلب على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جرت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة في 28 مارس الماضي.



ووفقاً لنظام المسابقة يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست في هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات مطلع 2019 لينضم 12 منتخباً إلى 12 آخراً سبق وتأهلت للنهائيات من خلال التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا التي جرت العامين الماضيين.



وأجرى المنتخب الوطني مساء اليوم تمرينه الأخير على ملعب المباراة، إستاد جيسار المركزي في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، وضع خلاله الجهاز الفني للمنتخب اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي سينفذها خلال المباراة.



واستعد المنتخب الوطني لمواجهة طاجيكستان بمعسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة استمر قرابة شهر خاض خلالها ثلاث مباريات ودية مع فرق مصرية خسر جميعها حيث بدأها بخسارة ثقيلة من فريق الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، تلاها خسارته من الفريق الرديف للزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، ثم خسارته بهدف دون رد من فريق إتحاد الشرطة أحد فرق دوري الدرجة الثانية في مصر.



إلى ذلك جرى اليوم الإجتماع الفني لمباراة الغد بحضور مراقبها ومراقب الحكام من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم فيه استعراض لائحة المسابقة وتحديد ألوان المنتخبين حيث سيرتدي منتخب اليمن زيه الرسمي الأحمر الكامل، فيما سيرتدي نظيره الطاجيكي زيه الرسمي الأبيض الكامل.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ