ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:42:40م
الرئيس الصماد في المسيرة الجماهيرية: تصعيد العدوان يفرض على شعبنا تعزيز عوامل الصمود
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ..
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018م .. مشيرة الى ان الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط .
المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
آخر الأخبار:
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بلحج
تحويلات المهاجرين في الاتحاد الأوروبي تبلغ 3ر30 مليار يورو في 2016
وقفات إحتجاجية بمديريات ملحان والطويلة والخبت للتنديد بإستمرار العدوان
موغيريني : قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق منظومة الدفاع الأوروبية تاريخي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
[13/نوفمبر/2017]
دوشنبيه-سبأ:
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.

ويطمح المنتخب الوطني للفوز بمباراة الغد ليبلغ رسمياً نهائيات كأس آسيا 2019، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل فإنه سيعزز حظوظه في التأهل قبل الحسم في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات التي ستقام في 27مارس القادم، خاصة وأن نظام المسابقة يعتمد على فارق المواجهات المباشرة في تحديد المراكز وليس على فارق الأهداف.

ويدخل المنتخبان مباراة الغد بالطموح ذاته لتساويهما في الرصيد بواقع ست نقاط لكل منهما غير أن فارق المواجهات وضعت اليمن في المركز الثاني يليه طاجيكستان، فيما يتصدر المجموعة منتخب الفلبين (8نقاط) الذي يحل غداً ضيفاً على نظيره النيبالي متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وكان منتخب اليمن تغلب على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جرت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة في 28 مارس الماضي.

ووفقاً لنظام المسابقة يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست في هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات مطلع 2019 لينضم 12 منتخباً إلى 12 آخراً سبق وتأهلت للنهائيات من خلال التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا التي جرت العامين الماضيين.

وأجرى المنتخب الوطني مساء اليوم تمرينه الأخير على ملعب المباراة، إستاد جيسار المركزي في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، وضع خلاله الجهاز الفني للمنتخب اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي سينفذها خلال المباراة.

واستعد المنتخب الوطني لمواجهة طاجيكستان بمعسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة استمر قرابة شهر خاض خلالها ثلاث مباريات ودية مع فرق مصرية خسر جميعها حيث بدأها بخسارة ثقيلة من فريق الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، تلاها خسارته من الفريق الرديف للزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، ثم خسارته بهدف دون رد من فريق إتحاد الشرطة أحد فرق دوري الدرجة الثانية في مصر.

إلى ذلك جرى اليوم الإجتماع الفني لمباراة الغد بحضور مراقبها ومراقب الحكام من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم فيه استعراض لائحة المسابقة وتحديد ألوان المنتخبين حيث سيرتدي منتخب اليمن زيه الرسمي الأحمر الكامل، فيما سيرتدي نظيره الطاجيكي زيه الرسمي الأبيض الكامل.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
كرواتيا إلى نهائيات مونديال روسيا
سويسرا تتعادل مع أيرلندا الشمالية وتصعد لكأس العالم
أهلي صنعاء لكرة الطاولة يحقق المركز السابع في البطولة العربية للأندية
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يختار المدعي وحمزة في لجانه
الأسباني ماركيز يتوج ببطولة العالم للدراجات النارية للمرة الرابعة في 5 أعوام
فوز الأمريكية فاندفيج على سابالينكا لتعيد منتخبها للتقدم بكأس الاتحاد للتنس للسيدات
المنتخب الوطني الأول يجري تمرينه الأول في دوشنبيه استعداداً لمواجهة طاجيكستان
ماركيز أول المنطلقين في أخر سباقات الموسم للدراجات
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
فريق أوكلاهوما يفوز على كليبرز في دوري السلة الامريكي
العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات على المحافظات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف المناطق الحدودية
[13/نوفمبر/2017]
حرائر مدينة حجة ينددن بجرائم العدوان والحصار الاقتصادي
[12/نوفمبر/2017]
قطاع التعليم والشباب بأمانة العاصمة يدين استهداف العدوان للأحياء والمدارس
[12/نوفمبر/2017]
محلي أمانة العاصمة يدين مجزرة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع
[12/نوفمبر/2017]
وقفة في صرف بمديرية بني حشيش تنديداً باستمرار العدوان
[12/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by