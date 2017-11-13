ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:42:40م
الرئيس الصماد في المسيرة الجماهيرية: تصعيد العدوان يفرض على شعبنا تعزيز عوامل الصمود
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ..
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018م .. مشيرة الى ان الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط .
المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
آخر الأخبار:
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بلحج
تحويلات المهاجرين في الاتحاد الأوروبي تبلغ 3ر30 مليار يورو في 2016
وقفات إحتجاجية بمديريات ملحان والطويلة والخبت للتنديد بإستمرار العدوان
موغيريني : قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق منظومة الدفاع الأوروبية تاريخي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تحويلات المهاجرين في الاتحاد الأوروبي تبلغ 3ر30 مليار يورو في 2016
[13/نوفمبر/2017]
بروكسل – سبأ:
ذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين ان الاموال التي أرسلها المهاجرون المقيمون في الاتحاد الاوروبي الى دول خارجه بلغت 3ر30 مليار يورو (9ر34 مليار دولار) في عام 2016 مقابل 3ر31 مليار يورو (4ر36 مليار دولار) في عام 2015.

وأضاف (يوروستات) في تقرير أن اعلى التحويلات في عام 2016 كانت من فرنسا ب10 مليارات يورو (6ر11 مليار دولار) تلتها المملكة المتحدة 1ر7 مليار يورو (2ر8 مليار دولار) فاسبانيا 8ر6 مليار يورو (9ر7 مليار دولار) وإيطاليا 2ر6 مليار يورو (2ر7 مليار دولار).

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إستقرار أسعار الذهب فوق 1276 دولار للاوقية
أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م
وزير النفط العماني: واثق من الاتفاق هذا الشهر على تمديد الخفض
الرئيس الصيني يتعهد بزيادة الانفتاح الاقتصادي
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة تؤكد إلتزامها بتعزيز المنافسة ومحاربة الإحتكار
بغداد توقع اتفاق لتصدير نفط كركوك لإيران
الذهب يتراجع لكنه يظل قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع
أكثر من 625 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار 

العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات على المحافظات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف المناطق الحدودية
[13/نوفمبر/2017]
حرائر مدينة حجة ينددن بجرائم العدوان والحصار الاقتصادي
[12/نوفمبر/2017]
قطاع التعليم والشباب بأمانة العاصمة يدين استهداف العدوان للأحياء والمدارس
[12/نوفمبر/2017]
محلي أمانة العاصمة يدين مجزرة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع
[12/نوفمبر/2017]
وقفة في صرف بمديرية بني حشيش تنديداً باستمرار العدوان
[12/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by