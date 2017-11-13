[13/نوفمبر/2017]
بروكسل – سبأ:
ذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين ان الاموال التي أرسلها المهاجرون المقيمون في الاتحاد الاوروبي الى دول خارجه بلغت 3ر30 مليار يورو (9ر34 مليار دولار) في عام 2016 مقابل 3ر31 مليار يورو (4ر36 مليار دولار) في عام 2015.
وأضاف (يوروستات) في تقرير أن اعلى التحويلات في عام 2016 كانت من فرنسا ب10 مليارات يورو (6ر11 مليار دولار) تلتها المملكة المتحدة 1ر7 مليار يورو (2ر8 مليار دولار) فاسبانيا 8ر6 مليار يورو (9ر7 مليار دولار) وإيطاليا 2ر6 مليار يورو (2ر7 مليار دولار).
سبأ