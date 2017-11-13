محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات إحتجاجية بمديريات ملحان والطويلة والخبت للتنديد بإستمرار العدوان المحويت-سبأ:

نظمت بمديريتي ملحان والطويلة محافظة المحويت اليوم وقفتان إحتجاجيتان للتنديد بإستمرار العدوان وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.



وندد المشاركون في الوقفتين التي تقدمها قيادات السلطة المحلية وممثلين عن الأحزاب والمنظمات الجماهيرية في المديريتين بالجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها مجازر هران وصعدة والحديدة وإستهداف الأحياء الآهلة بالسكان في صنعاء.



وأكد المشاركون في إستمرار أبناء مديريتي ملحان والطويلة في الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال في مواجهة العدوان ومخططاته .



وحملوا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية مسؤولية ما يرتكبه العدوان من جرائم مروعة بحق أبناء الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .



إلى ذلك نظمت بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم مسيرة طلابية للتنديد بإستمرار العدوان والحصار وما يرتكبه من مجازر وإستهدافه للمدارس والمنشآت التعليمية.



واستنكر طلاب وطالبات مدارس الخبت إغلاق تحالف العدوان للمنافذ البرية والبحرية والجوية والذي سيزيد من معاناة اليمنيين .. مؤكدين ضرورة الإصطفاف والتلاحم والصمود في مواجهة العدوان.



ونددوا بإستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم .. معتبرين هذا الصمت انتكاسة للحقوق والحريات والقيم والقوانين المنادية بحرية وحياة الشعوب في العالم.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ