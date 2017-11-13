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موغيريني : قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق منظومة الدفاع الأوروبية تاريخي
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موغيريني : قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق منظومة الدفاع الأوروبية تاريخي
[13/نوفمبر/2017]
بروكسل – سبأ :
وصفت المسئولة العليا للسياسة الامنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قرار الاتحاد الأوروبي اطلاق منظومة الدفاع الأوروبية المقرر اليوم على هامش اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد بالتاريخي .

وقالت المسئولة الأوروبية في تصريحات لها لدى وصولها إلى مقر الاجتماع في بروكسل أنها تتوقع أن تتلقى اخطارات من أكثر من 20 دولة أوروبية توافق على المشاركة في هذه المنظومة.

وأوضحت موغيريني أن اطلاق هذه المنظومة المتعلقة أساساً بتنسيق الاستثمارات والمخططات والصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء تعتبر خطوة هامة إلى الأمام، فـ”هي صفحة جديدة في تاريخ الدفاع الأوروبي”، حسب قولها.

واكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل عبر هذه المنظومة على المرور إلى مرحلة جديدة قائمة المبادرة والفعالية .. موضحة أن الأمر سيتم بالتوازي مع التعاون الوثيق الجاري بين الاتحاد وحلف شمال الأطلسي.

ووصفت تقدم التعاون العسكري بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالجيد .. مؤكدة أن اللقاء المقرر اليوم بين الوزراء الأوروبيين والأمين العام للحلف سيساهم في استعراض ما تم احرازه من تقدم خلال الأشهر الماضية.

هذا ومن المقرر أن يكرس الوزراء الجزء الأكبر من اجتماعاتهم للحديث عن منظومة الدفاع الأوروبية، وكذلك التحضير للقمة الأوروبية – الأفريقية .



سبأ
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