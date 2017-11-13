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مناقشة إجراءات الحفاظ على المدن التاريخية بإب
[13/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية محمد فارس، الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المدن والمناطق التاريخية والأثرية التي تزخر بها المحافظة.

وإستعرض الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكيلة الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية أمة الرزاق جحاف ووكلاء المحافظة راكان النقيب وصادق حمزة وقاسم المساوى، آلية تفعيل دور فرع الهيئة ونشاطها ومهامها.

وأقر الإجتماع عدد من الضوابط الخاصة بالحفاظ على المدن التاريخية ومنع أي جهة من إصدار تراخيص البناء في المدن التاريخية بالمحافظة وحصر ذلك على فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بإب بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المحافظ صلاح ضرورة تعزيز دور فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التأريخية وتوفير الإحتياجات والإمكانات الضرورية بما يمكنها من القيام بمهامها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن محافظة إب تزخر بكثير من المناطق التاريخية والأثرية والسياحية .. مشددا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على طابع المناطق التاريخية والأماكن الأثرية لما تشكله من إعتزاز بعراقة وأصالة التاريخ اليمني.

ولفت محافظ إب إلى أن التراث اليمني يبنى عليه قطاع السياحة في المحافظة خاصة مع إعلانها عاصمة السياحة اليمنية .. مبينا أن محافظة إب تتمتع بمزايا ومقومات طبيعية .

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية أن إب تمتلك كثير من الآثار التاريخية العريقة ذات القيمة الأثرية .. مطالبا بضرورة الحفاظ على الآثار التأريخية والإهتمام بها بإعتبارها من أبرز المقومات السياحية.

وقال " إن مدينة جبلة تعد من أبرز المدن التاريخية في اليمن والتي ننتظر إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي ".. داعيا المكاتب التنفيذية في المحافظة ذات الصلة إلى التنسيق مع فرع الهيئة للحفاظ على المدن التاريخية.

حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ومدير فرع الهيئة بإب أحمد النوعة ومدير مكتب الثقافة عبد الحكيم مقبل ومدير مكتب الأشغال المهندس بسام السقاف ومدير عام مديرية جبلة محمد المريسي ومدير عام مديرية المشنة علي البعداني ومدير عام مديرية السدة أكرم الصيادي وأمين محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني.

سبأ
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