عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ايران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 330 قتيلا طهران – سبأ:

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الاثنين أن حصيلة الزلزال الذي ضرب مدن محافظة (كرمانشاه) المحاذية للحدود العراقية مساء أمس الاحد ارتفعت الى 330 قتيلا واكثر من أربعة آلاف مصاب.



وقال التلفزيون الحكومي ان معظم الضحايا سقطوا في مدينتي (سربل ذهاب) و(قصر شيرين) بمحافظة (كرمنشاه) التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.



ومن جانبه وصف رئيس مركز رصد الزلازل الايراني علي مرادي في تصريح صحفي الزلزال بأنه الاكبر الذي يضرب مناطق غرب ايران منذ عشرات العقود.



واشار الى ان المناطق المتضررة تعرضت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الى اكثر من 130 هزة ارتدادية اثارت حالة الهلع والخوف لدى الاهالي الذي فضلوا مغادرة منازلهم.



ولا تزال عمليات الاغاثة مستمرة في المناطق المنكوبة لرفع الانقاض والعثور على احياء وانتشالهم من تحت الانقاض باستخدام المعدات والكلاب المدربة ونقل المصابين جراء الزلزال الى المستشفيات القريبة.



وكان زلزال الليلة الماضية بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ