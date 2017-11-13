عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثمانية افراد من الشرطة الافغانية في هجوم مسلح غربي البلاد اسلام اباد – سبأ:

لقى ثمانية أفراد من الشرطة الأفغانية مصرعهم اليوم الاثنين في هجوم شنه مسلحين حركة ( طالبان )على نقطة تفتيش بإقليم (فرج) غربي البلاد.



وقال المتحدث باسم شرطة الاقليم اقبال باهر في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية ان المسلحين هاجموا نقطة تفتيش امنية في منطقة ريجى التابعة للاقليم ما اسفر عن مصرع مالا يقل عن ثمانية من رجال الشرطة واصابة اخر.



وأضاف المتحدث إلى أن مسلحي (طالبان) تمكنوا من السيطرة على نقطة التفتيش لكنهم اجبروا على التراجع بعد وصول تعزيزات إلى موقع الهجوم.



جاء الهجوم بعد شهر من سلسلة من هجمات وقعت الشهر الماضي واستهدفت قوات الامن ومدنيين ما اسفر عن مقتل اكثر من 200 شخص معظمهم من افراد الامن واصابة 300 اخرين في انحاء متفرقة من افغانستان.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ