محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه المزارعين بالمرتفعات الجبلية من التدني في درجات الحرارة صنعاء-سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية خاصة الأطفال وكبار السن من التدني الملحوظ في درجة الحرارة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



كما نبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المزارعين بأخذ الحيطة لحماية محاصيلهم من التدني في درجات الحرارة أثناء الفجر والصباح الباكر.



وتوقع المركز أن يكون الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحو وبارد جاف أثناء الليل والصباح الباكر وصحو إلى غائم جزئيا أثناء النهار وانخفاض درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجتين مئويتين.



فيما يكون الطقس بالمناطق الصحراوية صحو وجاف يميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة إلى درجتين.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي والشرقي فيما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الساحل الغربي وباب المندب.



وفي أرخبيل سقطرى ذكر المركز أن الأجواء غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ