اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستقرار أسعار الذهب فوق 1276 دولار للاوقية لندن – سبأ :

إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أدنى مستوى سجلته في الجلسة السابقة مع تعرض المعدن النفيس لضغوط جراء ارتفاع الدولار والتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) على رفع الفائدة .



ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0734 بتوقيت غرينتش، ليستقر عند 1276.61 دولار للأوقية (الأونصة).



وانخفض المعدن يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.7 بالمائة .. مسجلاً أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 26 أكتوبر بفعل الأثر السلبي لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المائة إلى 1277.10 دولار للأوقية.



وتميل أسعار الفائدة المرتفعة لدعم الدولار ودفع عوائد السندات للصعود ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.



وارتفع الدولار في الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية وفي الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الاسترليني بفعل حالة الضبابية التي تكتنف مصير حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الرغم من أن التركيز الرئيسي للمستثمرين ما زال على كيفية وموعد نجاح إصلاح ضريبي أمريكي مزمع.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 928.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 996.25 دولار للأوقية.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ