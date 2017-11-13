اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م لندن – سبأ :

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018م .. مشيرة الى ان الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط .



وقالت (اوبك) في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يومياً من نفطها العام القادم بارتفاع 360 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.



كما ذكرت المنظمة والتي تضم 14 منتجاً للنفط أن إنتاجها من الخام في أكتوبر، وفقاً لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018م عند 32.59 مليون برميل يومياً بانخفاض بلغ نحو 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر .



ويشير التقرير إلى عجز في الإمدادات العام المقبل إذا واصلت (أوبك) الضخ بمعدل أكتوبر .

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ