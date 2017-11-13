[13/نوفمبر/2017]
الحديدة-سبأ:
وزعت منظمة يمن للإغاثة الإنسانية والتنمية "منى " اليوم بالحديدة مواد غذائية على الأسر الأشد فقراً في مديريات المدينة الثلاث.
وأوضح رئيس المنظمة فاتك الرديني أن توزيع المواد الغذائية الذي تنفذه المنظمة بدعم وتمويل من مجموعة إخوان ثابت استهدف 278 أسرة في مديريات الميناء، الحالي والحوك، بالإضافة إلى موظفي مكتب الثقافة بالمحافظة الذين يعيشون ظروفاً صعبة خاصة بعد تدمير المركز الثقافي من العدوان.
وأشار إلى أن توزيع المواد الغذائية تهدف إلى مساعدة الأسر المستهدفة وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم لسكان المديريات خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر التوزيع مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبد الله عفيف.
سبأ