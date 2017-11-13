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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:42:40م
الرئيس الصماد في المسيرة الجماهيرية: تصعيد العدوان يفرض على شعبنا تعزيز عوامل الصمود
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ..
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018م .. مشيرة الى ان الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط .
المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا
يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.
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  رياضة
كرواتيا إلى نهائيات مونديال روسيا
[13/نوفمبر/2017]
أثينا ـ سبأ:
تأهلت كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف مع اليونان في مباراة الإياب للملحق الأوروبي.

وفازت كرواتيا 4 / 1 في مجموع المباراتين لتبلغ النهائيات في روسيا.

وبعد أن أنجز فريق المدرب زلاتكو داليتش مهمته بنجاح قبل أربعة أيام بفوزه برباعية في زغرب أكملها اليوم بشكل مريح أمام منافسه اليوناني الذي بدا أفضل من الناحية الهجومية والبدنية.

ورغم الأداء الشجاع لأصحاب الأرض إلا أن كرواتيا كانت الأقرب لهز الشباك عندما ارتدت تسديدة إيفان بريشيتش من القائم في الشوط الأول.

وتماسك الضيوف لتتأهل كرواتيا بسهولة إلى النهائيات المقررة في روسيا العام المقبل.

سبأ
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