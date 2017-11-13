الرئيس الصماد في المسيرة الجماهيرية: تصعيد العدوان يفرض على شعبنا تعزيز عوامل الصمود شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني .. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. أوبك تتوقع إرتفاع الطلب على نفطها في 2018م توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018م .. مشيرة الى ان الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط . المنتخب الوطني يواجه نظيره الطاجيكي غداً بحثاً عن تأهل تاريخي لكأس آسيا يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وذلك عندما يواجه غداً مضيفه منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى النهائيات.