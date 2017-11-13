[13/نوفمبر/2017]
أثينا ـ سبأ:
تأهلت كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف مع اليونان في مباراة الإياب للملحق الأوروبي.
وفازت كرواتيا 4 / 1 في مجموع المباراتين لتبلغ النهائيات في روسيا.
وبعد أن أنجز فريق المدرب زلاتكو داليتش مهمته بنجاح قبل أربعة أيام بفوزه برباعية في زغرب أكملها اليوم بشكل مريح أمام منافسه اليوناني الذي بدا أفضل من الناحية الهجومية والبدنية.
ورغم الأداء الشجاع لأصحاب الأرض إلا أن كرواتيا كانت الأقرب لهز الشباك عندما ارتدت تسديدة إيفان بريشيتش من القائم في الشوط الأول.
وتماسك الضيوف لتتأهل كرواتيا بسهولة إلى النهائيات المقررة في روسيا العام المقبل.
سبأ