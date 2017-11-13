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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:42:40م
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شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ..
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نداءات استغاثة من العالقين في المطارات بالخارج والمرضى ينتظرهم مصير مجهول
[13/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
قالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إنها تلقت نداءات استغاثة من المواطنين العالقين في المطارات الخارجية معظمهم مرضى سافروا للعلاج وتقطعت بهم السبل وأصبحوا غير قادرين على مواجهة تكاليف المعيشة".

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم، أن المرضى الذي كان مقرر سفرهم للعلاج في الخارج اطلقوا نداءات استغاثة أيضا لعدم تمكنهم من السفر بسبب إغلاق المطارات اليمنية من قبل تحالف العدوان.

وأكد الدكتور غانم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وفاة العديد من المرضى لعدم تمكنهم من السفر للعلاج بالخارج وكذا نقص الأدوية والمحاليل الطبية فيما العالقين بالخارج أصبح مصيرهم مجهول.

وقال " بالرغم من النداءات الدولية لرفع الحصار المفروض على المطارات اليمنية ونتائجها الكارثية التي تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون إلا أن المطارات والمنافذ البرية والبحرية مازالت مغلقة ولم يتخذ أي قرار ملزم من مجلس الأمن لفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية وكأنه غير معني بما يحدث في اليمن الذي يمر بأكبر كارثة إنسانية".

وجددت الهيئة مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة والضمير الإنساني والمنظمات الحقوقية الدولية، التحرك السريع لرفع الحصار عن جميع منافذ الجمهورية اليمنية بما فيها مطار صنعاء الدولي الشريان الرئيسي والبوابة الأولى لليمن ومحاسبة من تسبب في ذلك.

سبأ
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